Россия будет поставлять люцерну в Китай

20 дек. 23:05

Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат на экспорт люцерны в Китай, информирует ведомство.

"Россельхознадзор согласовал с департаментом карантина животных и растений Главного таможенного управления Китая ветеринарный сертификат на экспорт из России люцерны", - говорится в сообщении.

В российком ведомстве отметили, что предприятия-производители указанной продукции, заинтересованные в поставках, должны пройти обследование на соответствие китайским требованиям и быть внесенными в реестр экспортеров информационной системы "Цербер" по Китаю.