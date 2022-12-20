Глава Минэнерго России призвал объединить энергосистему страны с Азербайджаном и Ираном

20 дек. 19:46

России, Азербайджану и Ирану следует активизировать работы по объединению энергетических систем трех государств. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с иранским коллегой Али Акбаром Мехрабианом.

"Одним из приоритетных вопросов, который необходимо учитывать при реализации проекта, является обеспечение надежности энергосистем России и Ирана и устойчивость их параллельной работы", - цитирует его ТАСС.

В Минэнерго РФ отметили, что Исламская Республика заинтересована в строительстве теплоэлектростанций и использовании российского энергооборудования, в том числе газовых турбин, в проектах на своей территории. "Иранские партнеры обозначили интерес к взаимодействию в сфере строительства ТЭС и возобновляемой генерации, а также к совместным проектам на территории Ирана с использованием российского энергетического оборудования, в том числе газовых турбин", - говорится в сообщении.

В свою очередь, российские компании заинтересованы в совместном производстве в области газовых турбин, заявило Минэнерго.