Россия нарастила поставки СПГ в Китай на 39%

20 дек. 19:13

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в январе - ноябре взлетели в годовом исчислении на 39%, до 5,82 млн т, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно представленной статистике, в стоимостном выражении импорт сжиженного газа из РФ вырос на 150%, превысив $6,1 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на 4-м месте.

Ведущим поставщиком сжиженного газа КНР в январе - ноябре была Австралия (19,9 млн тонн на $14,3 млрд), затем следует Катар (13,9 млн тонн на $10,08 млрд), третье место заняла Малайзия (6,7 млн тонн на $6,3 млрд).