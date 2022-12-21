Египет может стать энергетическим центром, благодаря новому месторождению

Египет открыл новое крупное газовое месторождение на блоке Наргис в восточном Средиземноморье. Власти страны надеются, что новое месторождение поможет превратить Египет в ведущего экспортера энергии в регионе, пишет Al-Monitor.

Об открытии месторождения на прошлой неделе сообщил министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек Эль-Молла, не уточнив деталей. Тем не менее в специализированном издании "Экономическое исследование Ближнего Востока" сообщается, что на начало декабря запасы месторождения составляли 99,12 млрд кубометров газа.

Блок Наргис, где было обнаружено газовое месторождение - один из четырех морских разведочных блоков, в которых операционными долями владеют американская нефтегазовая корпорация Chevron и Tharwa Petroleum - первая государственная акционерная нефтяная компания Египта, основанная в 2004 году.

Американская корпорация также стремится получить прибыль с газа в регионе, в том числе с помощью плавучих установок для производства сжиженного природного газа

Значение Египта в региональной газовой промышленности возрастает: по данным BP, за 2021 год добыча газа стороной достигла 67,8 млрд кубометров (1,7% мировой доли) - лучший показатель за десятилетие.

Правда, согласно данным организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), с августа 2021 года добыча газа начала снижаться, а в первой половине 2022 года произошло падение добычи на 3,5% до 33,5 млрд кубометров.

Для решения проблемы дефицита газа Каир утвердил ряд мер по сокращению внутреннего потребления газа, которое впервые за 10 лет превысило 60 млрд кубометров.

Согласно данным, представленным изданием "Экономическое исследование Ближнего Востока", в декабре 2021 года экспорт Египтом природного газа составил 5,5 млн куб - почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,9 млн кубометров в декабре 2020 года).

В июне Евросоюз подписал соглашение с Египтом и Израилем об увеличении поставок газа из восточного Средиземноморья в Европу

На пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, который заявил, что украинский кризис обнажил зависимость Европы от российского ископаемого топлива, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила намерение избавиться от этой зависимости.

Открытие нового газового месторождения может приблизить Египет к цели по превращению в региональный энергетический центр. До этого, в 2015 году, итальянская нефтегазодобывающая компания ENI обнаружила в Средиземном море у берегов Египта гигантское месторождение газа Зохр.

Газовое месторождение Зохр считается крупнейшим как в Египте, так и в Средиземноморье. Это данные оператора проекта компании Eni, которая владеет долей в 50%. Российской компании "Роснефть" в проекте принадлежит доля 30%, а BP и Mubadala из ОАЭ - по 10%. Месторождение расположено на разведочном блоке Шорук, примерно в 300 км к северу от Порт-Саида. Добыча на месторождении некогда превышала 76,46 млн кубометров в сутки.