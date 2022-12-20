Москва стоит в пробках в десять баллов

20 дек. 19:05

Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, сообщает сервис "Яндекс.Карты".

Наибольшие трудности наблюдаются в центре Москвы: стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.

Серьезные затруднения наблюдаются на Котельнической, Софийской и Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Рождественского до Петровского бульвара, а также на Тверском и Чистопрудном бульварах, на улицах Мясницкая, Большой Лубянке, Петровке, Большой Дмитровке, Воздвиженке.

Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юго-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД - на западе, юге и востоке, передает ТАСС.