Двое детей погибли при пожаре в Адыгее

20 дек. 18:52

Двое детей погибли в результате пожара в частном домовладении в Гиагинском районе Адыгеи, информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по республике, уточняя, что по факту их гибели возбуждено уголовное дело.

"Пожар произошел в частном домовладении станицы Дондуковская Гиагинского района, где на момент возгорания без присмотра взрослых находились двое малолетних детей - двухлетний и годовалый мальчики. Их тела обнаружены без признаков жизни. По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

По факту ведется расследование.