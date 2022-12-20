Глава МИД Швеции едет в Турцию обсуждать вступление в НАТО

20 дек. 18:42

В четверг, 22 декабря, министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем отправится в Анкару, чтобы обсудить вопросы вступления королевства в НАТО.

В рамках поездки глава МИД Швеции встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, а также посетит парламент Турции, передает ТАСС.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На данный момент положительное решение о приеме северных стран в НАТО приняли 28 стран из 30, исключение пока составляют Турция и Венгрия.