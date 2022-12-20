На что Инвестиционное управление Омана потратит 5 миллиардов долларов

Оман считается одной из стран мира, идеальных для долгосрочных инвестиций. Инвестиционное управление Омана, Суверенный фонд благосостояния, намерено потратить 1,9 миллиардов риалов (4,95 миллиардов долларов) на инвестиционные проекты в 2023 году. Как отмечает Arab News, финансирование будет поступать от местного и иностранного частного сектора, от финансовых учреждений или от самого агентства или его дочерних предприятий.

Инвестиции

Инвестиционный фонд Омана присоединился к группе иностранных инвесторов, которые вложатся в компанию по производству аккумуляторов Group14 Technologies на сумму 214 миллионов долларов. Group14 разрабатывает материалы для литий-кремниевых аккумуляторов и стремится заменить стандартные литий-ионные аккумуляторы. Компания Group14 заявила, что в рамках последнего финансирования получила в общей сложности 614 миллионов долларов. В число ключевых инвесторов компании входят SK Materials и Porsche.

Оманский Инвестиционный фонд хочет включить страну в международную цепочку поставок фирмы посредством инвестиций в Group14 Technologies. Консорциум, предоставивший дополнительное финансирование, включает Lightrock Climate Impact Fund, Moore Strategic Ventures, Microsoft’s Climate Innovation Fund и Molicel.

Бюджет государства

Сегодня местные СМИ со ссылкой на заявление Минфина сообщили, что общий бюджет государства на 2023 год будет утвержден при цене на нефть 55 долларов за баррель. По оценкам министерства, в 2023 году бюджетный дефицит составит около 1,3 миллиарда риалов, что составит 11% от общих доходов и 3% от ВВП. Предварительные оценки бюджета на 2023 год показывают, что общие государственные расходы предположительно составят 12,950 миллиардов риалов. Это на 7% больше утвержденных бюджетных расходов на 2022 год.