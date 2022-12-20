Госдеп: США нацелены на сохранение дипломатических каналов с Россией

20 дек. 17:44

США заинтересованы в сохранении дипломатических каналов с Россией. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы хотим, чтобы дипломатические каналы между США и Россией продолжали существовать", - сказал он в интервью RTVI.

Прайс подчеркнул, что в условиях высокой напряженности особенно важно поддерживать способность разговаривать друг с другом и передавать сообщения туда и обратно.

При этом представитель Госдепа акцентировал внимание на том, что США не намерены вести переговоры с Россией об Украине, передает ТАСС.