Москва встала в 9-балльных пробках

20 дек. 17:34

Вечером 20 декабря пробки в Москве достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Движение наиболее затруднено на Третьем транспортном кольце (ТТК), бульварах и набережных. Заторы также образовались внутри МКАД.

Пробки наблюдаются на Ярославском, Можайском, Звенигородском шоссе; шоссе Энтузиастов; Варшавском, Каширском, Ленинградском шоссе; Кутузовском проспекте, Профсоюзной улице и проспекте Мира.

Высокая загруженность зафиксирована на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке кольцевой автодороги.