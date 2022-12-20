В Севастополе зафиксировали первую смерть от свиного гриппа

20 дек. 17:14

Житель Севастополя умер от свиного гриппа, уровень распространения ОРВИ в регионе уже превысил эпидпорог, сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

"Зарегистрирован один летальный исход от гриппа А (H1)Swine. На 50 неделе 2022 года (12 - 18 декабря) заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 19,2%", - сказано в сообщении.

Всего в Севастополе зафиксировано 54 случая гриппа (В и А), в том числе у 17 человек выявили свиной грипп, у двух - гонконгский.

За неделю в больницы города обратились около 3 тыс человек с симптомами ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 60,4 на 10 тыс, в сравнении с предыдущей неделей рост - 10,7%, а число госпитализированных удвоилось.