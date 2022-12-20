Мишустин призвал ученых решать государственные задачи

20 дек. 17:07

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее привлекать состоявшихся ученых к решению государственных задач по развитию страны.

"Необходимо активнее вовлекать состоявшихся исследователей в решение конкретных задач развития общества и всей нашей страны, предоставлять возможности быстрее превращать фундаментальные разработки в соответствующие инновации, которые будут применяться в том числе и на производстве", - сказал он в ходе церемонии вручения дипломов лауреатов премии правительства в области науки и техники молодым и уже состоявшимся ученым.

По словам главы правительства, чествование достижений ученых в конце года уже стало доброй традицией.