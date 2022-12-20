В Москве прошло гашение марок с изображением курортов "Архыз" и "Эльбрус"

20 дек. 17:03

Церемония гашения марок с изображением курортов "Архыз" (Карачаево-Черкесия) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) состоялась во вторник в Москве в рамках итоговой стратегической сессии, посвященной развитию СКФО и реализации инвестиционных проектов, информирует пресс-служба АО "Кавказ.РФ".

"В Москве прошла церемония гашения марок с изображением курортов "Архыз" и "Эльбрус". Церемония гашения - это торжественная презентация выхода нового государственного знака оплаты, на которой специально изготовленным художественным штемпелем утверждается марка, выпущенная в почтовое обращение. Погашенная таким образом продукция приобретает филателистическую и музейную ценность", - говорится в сообщении.