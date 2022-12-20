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Чемпионат ставит вопросы. Субъективное мнение простого болельщика

Андрей Середа, специально для "Вестника Кавказа"
Чемпионат ставит вопросы. Субъективное мнение простого болельщика

Был ли это лучший чемпионат мира в истории?

Очень смешной вопрос, который часто задают журналисты футбольным звездам прошлых лет. Обычно следует ответ, что в наши годы и трава была зеленее и мяч другим. Память парадоксальная штука и скучнейший турнир 1990 года может кому-то вспомниться пиршеством футбольных красок, просто потому, что победила его любимая команда. На мой взгляд, это был любопытный, но далеко не самый захватывающий по качеству и драматургии турнир. Чемпионат мира 1986 года и первенство Европы-1988 подарили много больше сильных эмоций. А если брать организационные моменты, то Катар не попадет и в топ-10. Так что великий финал не компенсирует серый фон предварительного этапа. Причина проста – команд стало слишком много.

Расширение числа участников финальной стадии – правильное решение?

С точки зрения ФИФА – все правильно. С 1998 года введен формат финального турнира – 32 команды. Курс на популяризацию футбола в Африке, Азии. Больше команд, больше зрительского интереса. Чиновники мыслят своими категориями – больше стран, больше спонсоров. В 1986 году было только 24 финалистов. Но 36 лет назад был более ровный и плотный состав участников. Больше интересных матчей даже на предварительной стадии. Сейчас телезрителей перекормили малоинтересными, проходными играми. Но тренд уже определен и никто от него отказываться не будет. ФИФА официально объявила о расширении числа участников чемпионатов мира, начиная с 2026 года. Формат турнира будет включать 48 команд, которых поделят на 16 групп по 3 команды. При таком раскладе настоящий футбол на этом турнире начнется с четвертьфиналов или максимум с 1/8 финала. Для меня это неправильное решение.

Месси великий?

Точка в дискуссии поставлена финалом. Величие игрока заключается в том, чтобы мобилизовать максимум энергии, умений и волевых качеств в самый нужный момент. Лео все это наглядно продемонстрировал. Да, его окружали сильные игроки, но именно Месси цементировал сборную, был лидером и на поле, и в раздевалке. В итоге все сложилось именно так, чтобы коронация Лео и Аргентины получила достойное обрамление драматургией финальной игры. Месси великий!

Как могла бы на этом первенстве сыграть сборная России?

Располагая только двумя игроками, постоянно выступающими в Европе на уровне условных топ-чемпионатов (Головин и Миранчук) трудно рассчитывать на что-то большее, нежели выход из группы. И то, если повезет. Нужно объективно оценивать собственные силы. В национальном чемпионате (как бы) много "молодых и перспективных" игроков, но ни в "Динамо", ни в "Краснодаре", ни в "Спартаке" нет тех, кто устойчиво прогрессирует. Подъем почти всегда сменяется спадом, иногда довольно резким. "Зенит" тянут легионеры, про "Локомотив" и сказать нечего. Молодые "дарования" вовлекаются в постоянные внутренние конфликты между тренерами, владельцами, агентами и уже не поймешь, готов ли, например, Захарян к "Челси" или это очередная имиджевая попытка агента игрока повысить стоимость актива? Карпин импонирует как тренер, но реальная сила нашей сборной – полная загадка, особенно после печальных итогов центрально-азиатского турне. Мотивация и физическая готовность – вот наши козыри со времен Черчесова. Пока что в этом плане мало что изменилось.

Команда-разочарование?

В профессиональных нюансах разберутся специалисты. На взгляд болельщика, это Бельгия и Испания. Полный провал с точки зрения организации и качества игры. На Бельгию без слез смотреть было невозможно. А жаль – 8 лет назад казалось, что пришло поколение, которое вот-вот одолеет всех. Так и не случилось. И Польша. Скучно, бессмысленно, безыдейно.

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