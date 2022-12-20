Региональный сосудистый центр открылся на Кубани

20 дек. 16:53

Первая операция выполнена в новом региональном сосудистом центре на базе Лабинской центральной районной больницы, такое сообщение распространила пресс-служба администрации Кубани.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, он был создан в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Теперь пациенты смогут рассчитывать на самый высокий уровень оказания специализированной кардиологической помощи в максимально сжатые сроки", - пояснили в ведомстве.

Центр снабжен ангиографическим комплексом и другим современным оборудованием.