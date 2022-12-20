Иран: исторические хроники. Шариатмадари и автономия иранских азербайджанцев

20 дек. 16:49

«Иран. Исторические хроники» - новый проект ираниста, политолога Фархада Ибрагимова. Каждый выпуск программы будет повествовать о самой важной и малоизученной странице истории Ирана. В этом выпуске программы рассказываем о самом влиятельном аятолле времен Исламской революции помимо самого Хомейни - аятолле Шариатмадари: этническом азербайджанце, поддержавшим революцию, но выступавший за автономию иранских азербайджанцев.