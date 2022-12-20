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Иран: исторические хроники. Шариатмадари и автономия иранских азербайджанцев

«Иран. Исторические хроники» - новый проект ираниста, политолога Фархада Ибрагимова. Каждый выпуск программы будет повествовать о самой важной и малоизученной странице истории Ирана. В этом выпуске программы рассказываем о самом влиятельном аятолле времен Исламской революции помимо самого Хомейни - аятолле Шариатмадари: этническом азербайджанце, поддержавшим революцию, но выступавший за автономию иранских азербайджанцев. 

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