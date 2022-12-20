Экс-мэра Гюмри обвинили в нескольких преступлениях

20 дек. 16:35

Бывший мэр Гюмри (Ширакская область) Вардан Гукасян стал фигурантом уголовного дела - он обвиняется в незаконной легализации 15 земельных участков в 1999-2012 годах, отмывании денег и причинении ущерба памятнику культуры, такое сообщение распространила пресс-служба прокуратуры Армении.

Как следует из материалов дела, политик преступным путем оформил пять участков в центральном парке, два - на территории бывшего военного совхоза, и еще участок, имеющий статус недвижимого памятника истории и культуры.

Часть недвижимости мэр оформил на себя, остальное - на компанию "Амберд", дольщиками которой стали его брат Г.Г. и еще один злоумышленник.

Имеются и данные о том, что Гукасян повредил памятник истории и культуры, но что это за памятник и в какое он пришел состояние - не уточняется.

Открыто уголовное дело.