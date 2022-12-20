Чемпионат мира по быстрым шахматам откроется в Алматы 25 декабря

20 дек. 16:30

В Алматы в преддверие Нового года состоится чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам.

Чемпионат пройдет с 25 по 30 декабря, призовой фонд - $1 млн. Участниками станут ведущие гроссмейстеры из 50 стран мира.

Состязания состоятся под эгидой ФИДЕ во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. В открытых турнирах будут играть 176 шахматистов, в женском турнире - 98.

Среди фаворитов открытого чемпионата действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рейтинг 2859), Хикара Накамура (США, 2768), Ян Непомнящий (FIDE, 2793), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2740) и другие. Участниками чемпионата могут быть шахматисты с рейтингом не ниже 2550.

В женском турнире примут участие Александра Горячкина (ФИДЕ, 2584), Катерина Лагно (ФИДЕ, 2563), Хампи Конеру (Индия, 2572), Тан Жонгуй (Китай, 2518), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2517), Жансая Абдумалик (Казахстан, 2496), Сарасадат Хамедальшарьех (Иран, 2490) и другие. Рейтинг спортсменок не ниже 2250.