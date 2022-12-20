Посол Израиля в Азербайджане зажег первую ханукальную свечу в Красной Слободе

20 дек. 16:22

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил поселок Красная Слобода в Губе, где принял участие в церемонии зажжения в синагоге первой ханукальной свечи в восьмисвечнике, сообщает информационный портал STMEGİ.

Также в торжественной церемонии зажжения первой ханукальной свечи приняли участие директор Музея горских евреев Игорь Шаулов и члены общины горских евреев.

«Есть места, которые я должен посетить обязательно в связи с моей работой. Но это то место, куда я приезжаю с любовью, приезжаю как к себе домой. Сегодня мы здесь собрались, чтобы начать отмечать праздник света, праздник добра - Ханука», - сказал посол.

Он поздравил членов общины с праздником, пожелав им благословения Всевышнего, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Также посол выразил благодарность лидерам общин. «Они делают серьезную, огромную работу, сохраняя еврейское общество. Я хочу также выразить благодарность каждому члену общины, который вносит вклад в дело сохранения еврейского наследия и заставляет меня чувствовать себя как дома», - подчеркнул Джордж Дик.

Община горских евреев проживает к Красной Слободе на протяжении двух тысяч лет, это единственная община горских евреев на территории СНГ.