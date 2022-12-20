Варданян захотел заморить армян в Карабахе голодом

20 дек. 16:17

Бизнесмен Рубен Варданян, который стал играть роль "госминистра" фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахе, хочет заморить голодом армянское население, проживающее в Карабахе.

В интервью Rusarminfo он заявил, что "мы готовы принять этот вызов, если так будем жить всю зиму".

Ранее жители Ханкенди в общении с азербайджанскими журналистами отметили, что несмотря на гуманитарную помощь, поступающую через Лачинскую дорогу, лишены продовольствия. По их мнению, такую ситуацию в Карабахе создала команда Варданяна намеренно.

Стоит добавить, что в Азербайджане создана горячая линия для армянского населения в Карабахе. Как подчеркнули в МИД страны, Баку готов удовлетворить гуманитарные потребности всех армян, проживающих на территории Азербайджана.