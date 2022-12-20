МИД Азербайджана продолжает опровергать фейки других государств о якобы блокаде Лачинской дороги

20 дек. 16:10

С начала акции азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге против незаконной эксплуатации месторождений в Карабахе министерству иностранных дел Азербайджана неоднократно приходилось опровергать ложную информацию, распространяемую государственными структурами других стран.

Так, в заявлениях Парижа, Вашингтона, Вильнюса, Оттавы и Таллина говорилось о якобы перекрытии Лачинской дороги азербайджанской стороны, при этом территория Карабахского экономического района Азербайджана ошибочно именовалась "Нагорный Карабах".

В МИД АР категорически отвергли эти заявления, обратив внимание на то, что мирная акция экологов не мешает движению транспорта на дороге, так что публикации о якобы перекрытии Лачинской дороги азербайджанцами и ее блокаде - фейк. Доказательством служат многочисленные случаи проезда машин с гуманитарной помощью, а также машины Международного общества Красного Креста и скорой помощи Армении.

В Баку также указали, что на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".