Первый Центрально-Азиатский медиафорум стартовал в Астане

20 дек. 16:03

В Астане открылся первый Центрально-Азиатский медиафорум, в котором принимают участие свыше 100 спикеров.

Отмечается, что участниками мероприятия стали лауреаты Пулитцеровской премии, политики, журналисты, руководители международных организаций и авторитетные медиаэксперты

В течение двух дней на форуме будут обсуждаться актуальные вопросы развития СМИ.

Как пишет "Казинформ", планируется обсудить темы измерения региональной идентичности, развития новых медиа, технологии искусственного интеллекта в индустрии, будущее креативных индустрий в Центральной Азии, возможности региональной и глобальной кооперации для обеспечения информационной безопасности, фейковые новости в эпоху пост-правды, вопросы медиаграмотности и роль женщин в СМИ.