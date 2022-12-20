Рост цен стал главным страхом россиян в 2023 году

20 дек. 15:29

В будущем году россияне больше всего боятся роста цен и инфляции, а также снижения доходов, показал совместный опрос Страхового дома ВСК и аналитического центра НАФИ, пишет "Коммерсант".

Роста цен и инфляции бояться 29% опрошенных, снижения доходов и тяжелой болезни - по 27%. За детей боятся 25% россиян, новой пандемии - 20%, терактов - 18%.

Также граждан пугают перспективы просрочить кредит и потерять работу, дефицит продуктов питания и лекарств, погодные аномалии, травмы, невозможность путешествовать, обман мошенниками, несчастный случай с квартирой или домом, автомобильная катастрофа, наступление конца света.

Отметим, что большинство (74%) россиян считают, что в новом году с ними произойдет больше хороших событий, чем плохих.