РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Двое жителей Адыгеи получили длительные сроки за помощь террористам

Двое жителей Адыгеи получили длительные сроки за помощь террористам

Южный окружной военный суд осудил двух жителей Адыгеи за финансирование международной террористической организации, сообщает пресс-служба суда.

"Подсудимые осуществили по несколько денежных переводов в Турцию на персональные данные иных лиц, осознавая, что они предназначены для запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ", - сказано в сообщении.

Также в декабре 2016 года один из обвиняемых перечислил средства своему другу в Турцию для совершения последним преступления экстремистской направленности.

Одного мужчину осудили на 11 лет колонии общего режима, второго - на 12 лет колонии общего режима.

965 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version