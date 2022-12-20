Двое жителей Адыгеи получили длительные сроки за помощь террористам

20 дек. 15:17

Южный окружной военный суд осудил двух жителей Адыгеи за финансирование международной террористической организации, сообщает пресс-служба суда.

"Подсудимые осуществили по несколько денежных переводов в Турцию на персональные данные иных лиц, осознавая, что они предназначены для запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ", - сказано в сообщении.

Также в декабре 2016 года один из обвиняемых перечислил средства своему другу в Турцию для совершения последним преступления экстремистской направленности.

Одного мужчину осудили на 11 лет колонии общего режима, второго - на 12 лет колонии общего режима.