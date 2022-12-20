Отправку Саакашвили в Грузию охарактеризовали как спецоперацию

20 дек. 15:09

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе назвал отправку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Грузию попыткой вовлечения страны в военный конфликт.

"Мы до этого говорили, что отправка Михаила Саакашвили в Грузию была спецоперацией. Сегодня авторы этой спецоперации даже обеспечили в пользу исполнителя спецоперации заявление президента Украины", цитирует его Sputnik Грузия.

По словам Мдинарадзе, когда партия делала заявления о том, что Грузию хотят втянуть в войну, она руководствовалась фактами.

"В том числе не случайны заявления ряда высокопоставленных должностных лиц Украины о том, что во власти Грузии нет людей войны, а Михаил Саакашвили сделал бы это. Это была спецоперация для вовлечения Грузии в войну, которая провалилась, и сегодня все заявления мы рассматриваем в этом контексте", - подчеркнул депутат.