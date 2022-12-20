Подозреваемого в "яичном" нападении на депутата задержали в Батуми

20 дек. 15:02

Специальная следственная служба Грузии задержала в Батуми подозреваемого в нападении с помощью яиц на депутата Верховного совета Аджарии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Георгия Киртадзе, передает телеканал "Имеди".

ЧП произошло накануне, когда политик давал интервью в прямом эфире телеканалу "Формула". Неизвестный стал кидать ему в спину яйца, после чего между ними вспыхнула словесная перепалка.

Правоохранители опрашивают и потерпевшего, передает Sputnik Грузия.

Открыто уголовное дело по статье "Преследование человека в связи с его политической деятельностью, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия", виновному грозит штраф или домашний арест на срок от одного до двух лет.