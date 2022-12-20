Улицу Гоголя в Краснодаре перекроют на несколько дней

20 дек. 14:58

Улица имени Гоголя в Краснодаре будет закрыта для автотранспорта 21 и 22 декабря, а также 6 января.

Перекрыт будет участок улицы от Красноармейской до Красной. Согласно сообщению пресс-службы администрации города, это связано с проведением благотворительной акции «Подарок деда Мороза» в филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.

Движение будут перекрывать в указанные дни с 06.00 и до окончания мероприятия. При этом накануне - 20, 21 декабря и 5 января - дорогу с 22.00 будут освобождать от припаркованных автомобилей.