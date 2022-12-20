В Сочи назвали дату открытия горнолыжного сезона

20 дек. 14:51

Горнолыжный сезон в Сочи откроется 23 декабря, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

С 9 часов утра будут доступны склоны горной долины Цирк-2. На Красной Поляне для туристов откроется бугельный подъемник так называемой "зеленой" трассы для начинающих.

Кроме того, на Красной Поляне можно арендовать оборудование, костюмы, а также воспользоваться обучением с инструктором.

В день открытия пройдут любительские соревнования и семейные конкурсы: фан-кросс с препятствиями, прыжки в подушку и джиббинг-контест.