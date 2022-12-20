Авария оставила без воды жителей поселка и четырех сел на Ставрополье

20 дек. 14:39

Пять населенных пунктов лишились воды в Минераловодском округе Ставропольского края, рассказали в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня утром в 8:50 мск поступило сообщение об аварийном отключении водоснабжения в связи с производством ремонта задвижки на водоводе в селе Прикумское", - цитирует сообщение ТАСС.

Без воды оказались абоненты поселка Мирный, сел Долина, Еруслановка, Прикумское и Успеновка. В зону отключения попали три детских сада, школа и больница.

Водоснабжающая организация обещает завершить ремонт в 16:00 мск, пока вода доставляется автоцистерной предприятия.