Москва встретит Новый год без фейерверков и в тишине

20 дек. 14:32

В новогоднюю ночь в Москве не будет запуска высотных фейерверков, салютов в парках, праздничных гуляний и концертов тоже не планируется, сообщил главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору, заместитель начальника Главного управления МЧС по городу Александр Бобров.

"По информации департамента культуры, высотных фейерверков не будет. Вопрос с использованием бытовых фейерверков и петард находится под контролем", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Боброва, запуск фейерверков в новогоднюю ночь будет являться нарушением закона о тишине.

"Масштабные концерты, торжества, фейерверки и салюты по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" решено не проводить. В столичных парках запусков салютов и фейерверков городом проводиться не будет. Просим и горожан не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки, не организовывать там шумные гуляния", - добавили в комплекса городского хозяйства Москвы.