Что новогодняя елка может рассказать о характере человека

20 дек. 13:56

То, какую елку выбирает человек на Новый год и как он ее украшает, может многое рассказать о его личности, рассказала Психолог когнитивно-поведенческого подхода Ольга Куликова, пишет «Доктор Питер».

По словам психолога, есть семь типов личности, по усиленным чертам характера, радикалам. Человек с паранойяльным типом личности целеустремлен, упрям, прагматичен, консервативен. Он выберет искусственную елку, причем не за красоту, а за качество. Елку такой человек может поставить еще в ноябре и украсит игрушками в одной цветовой гамме. Паранойял - трудоголик, в декабре будет все внимание уделять работе.

Истероид предпочтет большую, пышную, может быть, необычного цвета елку. Такой человек манерный, демонстративный, ему нужно восхищение окружающих. Украшения на новогоднем дереве будут максимально яркие, разноцветные, а также дорогие и даже эксклюзивные. Гостям истероид непременно расскажет, как трудно досталось ему то или иное украшение. Елку увенчает звезда.

Аккуратная искусственная (чтобы не осыпалась) ель с небольшим количеством качественных игрушек в одной гамме или в двух сочетающихся оттенках будет у человека эпилептоидного типа личности. Такие люди любят систему, чистоту, организованность.

Шизоид вместо елки может украсить мишурой кактус, так как это творческий тип личности с нестандартными взглядами. Если он выберет обычную елку, украшена она будет странно, с шарами будут соседствовать открытки, скрепки и все, что творческому шизоиду показалось уместным.

Первую попавшуюся искусственную компактную елку на праздник выберет гипертимная личность. Этот человек жизнерадостный и небреженый, все делает в спешке. Наряжать елку будет без долгих раздумий над выбором украшений, это могут быть простые однотонные шары. Также такой человек может сразу купить елку с декором.

Живая елка с деревянными, самодельными, семейными игрушками будет у любителя гармонии и уюта, эмотивного типа личности. Такие люди добры, если в доме есть дети, елку также украсят конфетами.

Маленькая елочка, несколько веток или венок - выбор тревожного типа личности. Этот человек переживает по пустякам, ценит безопасность, потому украшения будут скромными и небьющимися.