Уборщицы нашли в мусоре золотые слитки в Ереване

20 дек. 13:58

Две сотрудницы клинингового сервиса нашли золотые слитки в мусоре и забрали их себе в Ереване, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

По предварительным данным, преступление было совершено в октябре-ноябре. Подозреваемые занимались уборкой квартиры в доме на улице Орбели, на тот момент жилье пустовало.

"Закончив работу, они забрали с собой мусор, чтобы выбросить в урну. Заметив, что мусор тяжелее обычного, женщины из любопытства открыли пакет и увидели множество металлических слитков золотистого цвета, завернутых в бумагу", - цитирует сообщение "Новости-Армения".

Женщины проверили, что это золото, и поделили находку поровну, причем одна спрятала свою долю в квартире в общине Прошян Котайкской области, другая - в доме в городе Раздан.

В ходе следственных действий, уборщицы добровольно отдали золото - 6 кг 860 г и 5 кг 652 г.

Правоохранители устанавливают все детали дела, в том числе проверяют источники и законность приобретения золота на 12,5 кг.