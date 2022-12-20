Дагестан перевыполнил план по созданию рабочих мест

20 дек. 13:41

Первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев на совещании у главы республики Сергея Меликова заявил, что регион перевыполнил за 11 месяцев план по созданию рабочих мест за этот год.

Он отметил, что в этом году создано около 20,6 тыс новых рабочих мест при плановых показателях на год в 20163 мест. При этом 11440 – это постоянные рабочие места, 3335 – сезонные, 5823 – временные.

По словам Алиева, ежегодно Дагестан проводит системную работу для снижения числа безработных, сохранения и создания дополнительных рабочих мест.