Иран получит от России шестерых заключенных

20 дек. 13:28

Шестеро заключенных из Ирана, находящиеся в российских тюрьмах, отправятся в Исламскую Республику, сообщил представитель судебной власти Ирана Масуд Сатейши.

По его словам, в ходе визит генпрокурора РФ Игоря Краснова в Тегеран, прошли встречи с участием представителей генпрокуратуры двух стран. Стороны также создали рабочую группу из пяти человек.

"Результаты этой поездки таковы, что шестеро иранцев, содержащихся под стражей в России, будут вскоре экстрадированы, а экстрадиция еще шести заключенных находится на стадии рассмотрения", - цитирует правоохранителя РИА Новости.