Пенитенциарная служба Грузии уличила оппозиционные каналы в давлении на суд по Саакашвили

20 дек. 13:16

Специальная пенитенциарная служба грузинского Минюста считает недопустимым публиковать конфиденциальную часть медицинского заключения, полученного после обследования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее в эфире оппозиционных телеканалов "ТВ Пирвели" и "Формула" были показаны сюжеты, основанные на небольшом отрывке медицинского заключения экспертов центра "Эмпатия".

В Пенитенциарной службе заявили, что авторы их преподнесли ситуацию так, как будто оппозиционера отравили.

"Искусственное нагнетание ситуации является еще одной дополнительной попыткой создать напряженный фон перед судебными заседаниями, что является наглядным примером давления на суд", - приводит заявление ведомства Sputnik Грузия.

В службе настоятельно попросили "заинтересованную сторону" не предавать огласке фрагменты медицинского заключения, которые по ее же требованию признали конфиденциальными, призвали проявлять уважение к обществу и конституционному порядку.