Заседание по делу о ликвидации "Сохнута" перенесли на 17 февраля

20 дек. 13:09

Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение иска о ликвидации организации "Сохнут", новая дата - 17 февраля, сообщает "Коммерсант".

Представитель "Сохнута" заявил, что нарушения, которые нашел Минюст, а также недостатки в информационной системе, были устранены. Перенос заседания потребовался ответчику для получения юридического подтверждения от федерального органа об устранении нарушений.

Судья Ольга Липкина удовлетворила прошение и перенесла заседание на 17 февраля.

Напомним, иск Минюста РФ в суд поступил в июле, с тех пор заседания неоднократно переносились.