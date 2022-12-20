В горах Карачаево-Черкесии ждут сходов снежных лавин

20 дек. 13:05

В горах Карачаево-Черкесии (КЧР) 20-22 декабря есть опасность схода снежных лавин, - говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС России по КЧР.

"По данным Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы, в горах КЧР выше 2500 м лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Снежные лавины могут вызвать повреждения линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, перекрытие автодорог и мостов, - напомнили в МЧС региона.