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Иранские и европейские дипломаты обсудили возрождение ядерной сделки

Иранские и европейские дипломаты обсудили возрождение ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с координатором Евросоюза по ядерной сделке Энрике Мора и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем на Багдадской конференции в Аммане (Иордания), передает агентство ISNA.

Встреча прошла в районе Бахр-аль-Мит.

"Похоже, что основное внимание на этой встрече было уделено обсуждению переговоров по возрождению СВПД и отмене санкций в отношении Ирана, а также позиции некоторых официальных лиц Запада в отношении последних беспорядков в Иране", - говорится в сообщении агентства.

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