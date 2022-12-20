Иранские и европейские дипломаты обсудили возрождение ядерной сделки

20 дек. 12:37

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с координатором Евросоюза по ядерной сделке Энрике Мора и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем на Багдадской конференции в Аммане (Иордания), передает агентство ISNA.

Встреча прошла в районе Бахр-аль-Мит.

"Похоже, что основное внимание на этой встрече было уделено обсуждению переговоров по возрождению СВПД и отмене санкций в отношении Ирана, а также позиции некоторых официальных лиц Запада в отношении последних беспорядков в Иране", - говорится в сообщении агентства.