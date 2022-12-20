Эпидемия гриппа в России набирает обороты

20 дек. 12:36

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю на 15,8%, а свиной ("калифорнийский") грипп циркулирует уже в 86 регионах страны, - сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 50 неделе 2022 года (12.12.2022 – 18.12.2022) на территории РФ сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ", — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Сейчас пациенты чаще всего болеют именно вирусами гриппа – почти 70%, а самый распространенный из них - (H1N1) 2009 (свиной или "калифорнийский" грипп).

В российских регионах из-за роста заболеваемости проводят комплекс профилактических мероприятий, - добавили в Роспотребнадзоре.