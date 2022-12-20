Свыше 40% россиян поддерживают запрет на иностранные заимствования

20 дек. 12:20

За запрет на использование иностранных слов, если в русском языке есть аналог выступает 41 россиян, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, пишет ТАСС.

"Запрет на англицизмы поддерживают четверо из 10 россиян (41%). На первом месте среди особенно раздражающих заимствований - слово "окей", в список попали также такие слова, как "ресепшн", "челлендж", "триггер", "пати", "хайп", "лайфхак", "фейк", "лонгрид", "коуч", "лайтовый", "хендмейд", "скиллы" и многие другие", - сообщили аналитики.

Также респонденты сообщили, что им надоели слова типа "кринж", "краш", "чилить".

Чаще всего запрет на иностранные слова поддерживают люди старше 45 лет (47%) и люди с детьми (48%), тогда как среди молодежи до 34 лет сторонников запрета 29%.

Против запрета на англицизмы оказались 36% опрошенных.

Опрос проходил с 15 по 19 декабря, участие в нем приняли 1 600 человек старше 18 лет из 379 населенных пунктов РФ.