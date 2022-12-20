Власти Узбекистана запускают молодежную ипотечную программу

20 дек. 12:16

В скором времени в Ташкентской области заработает новая ипотечная программа "Мой первый дом". Ее цель - обеспечить жильем нуждающиеся молодые семьи, - заявил сегодня в ходе ежегодного послания Олий Мажлису (парламенту страны) президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"В рамках программы жилье будут строить в первую очередь для нуждающихся в нем молодых семей на максимально выгодных условиях", - заявил президент, передает Sputnik Узбекистан.

Объем жилищного строительства в республике вырастет в 1,5 раза, а положение об обеспечении граждан достойным жильем могут включить в Конституцию страны.

"Считаю необходимым внести в нашу Конституцию новые статьи о достойном проживании граждан", - подчеркнул Мирзиеев.