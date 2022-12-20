Игорь Коротченко: долгосрочная миссия ЕС в Армении не отвечает интересам ни Еревана, ни Баку, ни Москвы

20 дек. 12:00

Накануне стало известно, что Европейский союз планирует начать новую, теперь уже долгосрочную миссию в Армении после истечения сроков работы гражданской мониторинговой группы.

Согласно заявлению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеппа Борреля, работа 40 наблюдателей на протяжении двух месяцев показала свою эффективность и "способствовала укреплению доверия в нестабильной ситуации", так что Брюссель решил приступить к очередному этапу вовлечения ЕС в ситуацию на Южном Кавказе. Сначала планируется отправить в Армению от действующей миссии наблюдателей ЕС в Грузии временную группу помощи - эта переходная команда "подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении с конечной целью содействия устойчивому миру в регионе".

Похоже, Евросоюз решил прийти на Южный Кавказ - через Армению - всерьез и надолго. Однако какие результаты для послевоенного урегулирования между Баку и Ереваном может дать такая настойчивость?

Об этом "Вестник Кавказа" спросил у главного редактора журнала "Национальная оборона", политического аналитика Игоря Коротченко.

"Полагаю, что позитивного итога работы этой наблюдательной миссии Евросоюза не будет - исходя из того, что и предшествующая миссия, мягко говоря, не отличалась эффективностью и беспристрастностью, а фактически служила интересам политической поддержки Еревана. Очевидно, что и новая миссия будет занимать ту же неконструктивную позицию и не принесет ничего нового в процесс армяно-азербайджанского урегулирования", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что базовые документы, на основе которых должны быть разрешены все существующие противоречия, - это договоренности, которые достигались при российском посредничестве, причем ключевой момент - это запуск практического механизма делимитации и демаркации государственной границы.

"Не менее важно и заключение мирного договора между Ереваном и Баку на основе тех пяти справедливых, абсолютно соответствующих нормам международного права пунктов, которые были предложены президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. И очень важно, чтобы армянская сторона прекратила вооруженные провокации: фактически каждый день мы видим и читаем сводки о том, что армянские военнослужащие открывают огонь по азербайджанским позициям в разных направлениях. Все это создает негативный фон, негативные ожидания от развития ситуации", - указал Игорь Коротченко.

Политический аналитик также обратил внимание на то, что Европарламент, да и в целом Евросоюз, по крайней мере отдельные его страны, например, Франция, занимают откровенно антиазербайджанскую позицию.

В целом, уверен Игорь Коротченко, европейские наблюдатели здесь абсолютно лишние, хотя стремление Еревана втянуть в регион внешних игроков также понятно. "О многом говорит и пристальный интерес, в том числе руководителей западных разведок к Армении. Известно, что директор ЦРУ приезжал в Ереван. Теперь здесь отметился и директор британской внешней разведки. То есть, идет большая геополитическая игра в контексте глобального противостояния между Россией и Западом. Разумеется, Армения здесь ведет такую вроде бы "многовекторную" политику, а на самом деле ставит все больше и больше на Запад и западные институты поддержки. Та же миссия ЕС - ряд политиков в нынешнем армянском руководстве считает, что в перспективе можно будет легализовать и каких-то военных наблюдателей от ЕС", - отметил он.

"Поэтому моя экспертная оценка нового витка наблюдательной миссии ЕС - негативная. Российским интересам в регионе она однозначно не соответствует. Полагаю, что она не соответствует интересам ни Азербайджана, ни самой Армении - с точки зрения долгосрочных, национальных интересов. Ереван, к сожалению, ведет большую игру, и ему кажется, что он всех перехитрит, а миссию ЕС они считают еще одним элементом усиления своих позиций на переговорном треке с Азербайджаном, плюс, с точки зрения ереванских элит, это дополнительный формат давления на Азербайджан", - заключил Игорь Коротченко.