В Минздраве сравнили импортные и российские лекарства

20 дек. 11:49

Российские лекарственные препараты по качеству не уступают импортным, но обычно более доступны, приводит пресс-служба Минздрава слова первого замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

"Большинство лекарственных препаратов, использующихся сегодня в нашей стране, - отечественного производства. Импортная медицинская техника также заменяется разработками отечественной промышленности", - сообщил замминистра.

По его словам, Россия достигла значимых успехов в области онкологии: "для лечения третьей и четвертой стадий онкологических заболеваний разработаны лекарственные, в том числе радиофармацевтические препараты, аналогов которым в мире нет".

"Российские лекарственные препараты не уступают по качеству импортным, но обычно в два-три раза дешевле", - отметил Фисенко.