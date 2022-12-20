В России за сутки выявили 5 994 новых случая заражения коронавирусом

20 дек. 11:31

За минувшие сутки в России выявили 5 994 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 940, в Санкт-Петербурге – 1 231, в Подмосковье - 92. В Краснодарском крае - 43, в Ставропольском крае - 32, в Крыму - 39, в Дагестане - 18, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 1, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 728 409.

Госпитализированы за сутки 1 564 человека. Выздоровели 8 109 пациентов, за все время - 21 123 341.

Умерло за сутки 57 заболевших.