МЭА: мировое потребление угля в 2022 году будет рекордным

20 дек. 11:24

По итогам 2022 года мировое потребление угля увеличится на 1,2% и достигнет рекордно высокого уровня, следует из отчета «Уголь 2022. Анализ и прогноз до 2025 года» Международного энергетического агентства (МЭА).

В этом году динамика торговли углем, ценообразование и структура спроса и предложения резко изменились под влиянием волатильности и неопределенности на мировых энергетических рынках. Мировое потребление угля в 2022 году превзойдет рекорд, установленный 9 лет назад, и превысит 8 млрд тонн. По оценкам МЭА, спрос и на таком высоком уровне сохранится до 2025 года.

Наибольший рост потребления ожидается в Индии – на 6,8%, до 1,103 млрд тонн, а также в Европе - на 5,7%, до 685 млн тонн. В Китае сохранится стабильно высокий спрос, превышающий 4,200 млрд тонн.

Страны Европы, которые сегодня временно переходят на уголь из-за рекордно высоких цен на газ, закрытие на техобслуживание атомных станций и низкой выработки гидроэнергии, к 2025 году планируют сократить потребление угля на 7%, до 552 млн тонн, страны ЕС – на 8%, до 371 млн тонн.

США к 2025 году хотят сократить потребление угля на 6,3%, до 383 млн тонн, Япония – на 3,8%, до 158 млн тонн, Россия – на 1,4%, до 227 млн тонн.

В этом году рекордным будет не только потребление, но и добыча угля, будет побит исторический максимум 2019-го. Добыча составит 8,318 млрд тонн.

Крупнейшие производители угля – Китай, Индия и Индонезия нарастят потребление угля. Россия в 2022 году производство угля на 7,4%, до 404 млн тонн, экспорт сократится на 10,7%, до 192 млн тонн.

Факторами, сдерживающими увеличение общего спроса на уголь в 2022 году являются более высокие цены на него, активное внедрение возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, ослабление глобального экономического роста, отмечают в МЭА.