РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Депутаты Заксобрания Севастополя приняли бюджет на 2023 год

Депутаты Заксобрания Севастополя приняли бюджет на 2023 год

На пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя принят бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Общий объем доходов бюджета города запланирован в размере 70,8 млрд рублей, расходы составят 75,4 млрд рублей.

"Бюджет Севастополя социально ориентированный: на 2023 год предусмотрено почти 50% средств – 35,9 млрд рублей - на социальные расходы. Из этой суммы только на соцвыплаты запланировано  6,0 млрд рублей. Самую большую долю в данном сегменте расходов занимают отрасли "Образование" – 35,1%, "Социальная политика" – 25% "Здравоохранение" – 28,8%", - написал Развожаев.

На социально значимые расходы (зарплаты, пособия, субсидии, компенсации, медстрахование и др.) запланировано более 24,2 млрд рублей – это треть от всех расходов.

1100 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version