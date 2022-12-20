Депутаты Заксобрания Севастополя приняли бюджет на 2023 год

20 дек. 11:18

На пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя принят бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Общий объем доходов бюджета города запланирован в размере 70,8 млрд рублей, расходы составят 75,4 млрд рублей.

"Бюджет Севастополя социально ориентированный: на 2023 год предусмотрено почти 50% средств – 35,9 млрд рублей - на социальные расходы. Из этой суммы только на соцвыплаты запланировано 6,0 млрд рублей. Самую большую долю в данном сегменте расходов занимают отрасли "Образование" – 35,1%, "Социальная политика" – 25% "Здравоохранение" – 28,8%", - написал Развожаев.

На социально значимые расходы (зарплаты, пособия, субсидии, компенсации, медстрахование и др.) запланировано более 24,2 млрд рублей – это треть от всех расходов.