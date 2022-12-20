Сайгаков нельзя будет убивать еще год в Казахстане

20 дек. 11:05

Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане будет продлен еще на год, предупредил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Сериккали Брекешев в кулуарах правительства.

"Мы сегодня направили информацию с предложением о продлении моратория. Если наше предложение поддержат, то до конца 2023 года будет запрет на изъятие сайгаков. То есть отстреливать их в следующем году не будем", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Ранее, в июле этого года, Минэкологии предложило "изъять из природного ландшафта" 80 тыс особей, сославшись на проблемы, которые резко возросшая популяция сайгаков вызывает у фермеров: животные вытаптывают пастбища и уничтожают всходы на полях.

Однако это намерение было резко раскритиковано зоозащитниками и общественностью, а Сериккали Брекешев получил выговор от президента.