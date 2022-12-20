Житель Хасавюрта наладил выпуск собственных денег

20 дек. 10:55

Дагестанские полицейские задержали жителя Хасавюрта по подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых денег, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

В полицию Бабаюртовского района обратилась продавщица фруктов из села Уцмиюрт, которая рассказала, что неизвестный мужчина расплатился за товар поддельной двухтысячной купюрой. Женщина сразу не распознала подделку и дала покупателю сдачу настоящими деньгами, а когда заметила обман, аферист уже скрылся, - передает "АиФ-Дагестан".

Подозреваемого установили и доставили в отдел: им оказался 36-летний житель Хасавюрта, у него обнаружили поддельные банкноты номиналом 500 и 1000 рублей.

Злоумышленник признался, что деньги печатал дома на цветном принтере. Ранее фальшивками он нигде не расплачивался, а, покупая фрукты, решил проверить, удастся ли их сбыть.

В отношении фальшивомонетчика возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег".