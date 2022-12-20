Керченская переправа работает в штатном режиме

20 дек. 10:48

Керченская паромная переправа во вторник возобновила работу, накануне непогода остановила паромное сообщение.

"По состоянию на 06.00 20 декабря движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - сообщает ГУМЧС Крыма.

Напомним, переправа работает с 9 октября, на 19 декабря через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 47,77 тыс пассажиров, 33,61 единиц автотранспорта и 3,79 тыс железнодорожных вагонов. Паромы с начала возобновления работы переправы в октябре выполнили 1125 рейсов.