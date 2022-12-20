Российские военные убрали ограждения с Лачинской дороги

20 дек. 10:37

Представители военного контингента РФ изменили свои позиции на Лачинской дороге, убрав с дороги ограждения.

Несмотря на это, азербайджанцы - участники мирной акции протеста экоактивистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе - не двинулись вперед, - сообщает в прямом эфире Baku TV.

Напомним, активисты протестуют против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.